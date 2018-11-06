Германия без Ангелы Меркель: уравнение со многими неизвестными

Мадрид, , 10:43 — REGNUM Ангела Меркель, казавшийся неизменным канцлер Германии, наметила этапы своего ухода. В декабре она намерена оставить пост председателя партии Христианско-демократический союз Германии (CDU), а в 2021 году — уйти из политики после 13 лет пребывания у власти. «Что же теперь?» — задается вопросом испанское издание El Pais вслед за остальной европейской прессой.

Новость о планах канцлера стала настоящей бомбой в начале прошлой недели, 29 октября. Громким эхом она отозвалась не только в Берлине, но и по всей Европе, ведь приближение эры «после Меркель» сразу же поднимает множество вопросов. Как у защитников, так и у критиков этого выдающегося политика-консерватора, намечавшего пути европейского развития почти 15 лет, известие о ее уходе вызвало неизбежное ощущение пустоты, а мысль о новой политической эпохе для немцев и Евросоюза — своего рода потерю равновесия.

Останется ли Германия лидирующей силой в Европе, нацеленной на сдерживание возрождающегося популизма и неонационализма? Сумеет ли Меркель пробыть канцлером до 2021 года? Вернется ли Христианско-демократический союз (CDU) к своему традиционному курсу, от которого канцлер заставила его отклониться? Окрылит ли решение Меркель радикальные правые силы Германии, которые уже празднуют уход «канцлера беженцев»? Останется ли в силе коалиция с социал-демократами? Список вопросов велик, и ответы на них во многом зависят от того, кто получит непростое наследство уникального немецкого политика.

«Меркель считалась источником стабильности в крайне неустойчивом мировом климате. Ее заявление обострило ощущение неуверенности. Мы по-прежнему не знаем, оставит ли она только председательство в CDU или отказ от поста канцлера тоже последует быстро. Сейчас мы оказались перед лицом более чем открытой ситуации», — считает Ульрих Шпек, приглашенный научный сотрудник Германского фонда Маршалла.

В то же время, хотя новость о грядущем уходе канцлера породила на прошлой неделе настоящую «меркельманию» и поток преждевременной ностальгии, для Германии и Христианско-демократического союза (ключевой партии правоцентристских сил Европы) решение Ангелы Меркель означает начало новой эпохи — эпохи перемен.

«Это большая возможность для внутренней демократии в партии и для немцев в целом. Первый раз за почти два десятилетия разные кандидаты будут вести настоящую борьбу за председательство [в CDU]», — говорит Торстен Беннер, глава Института глобальной общественной политики в Берлине. Как бы там ни было, Христианско-демократическому союзу теперь предстоит бороться за свое место в политической жизни Германии без Меркель, и, по словам немецких экспертов, уклон вправо представляет собой серьезное искушение для партии.

Вопрос о преемнике Меркель на посту канцлера остается туманным. Называют три кандидатуры: Фридриха Мерца, главного оппонента действующего канцлера в CDU, Йенса Шпана, министра здравоохранения (чья фигура ассоциируется с «правым» поворотом в миграционной политике) и Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую предпочла бы Меркель для продолжения своей политики.