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Индонезия и Пакистан стремятся улучшить торговые отношения

Политика

Индонезия открыта для ведения торговли с Пакистаном и приветствует это желание

Джакарта, 6 ноября 2018, 10:48 — REGNUM  Хотя никаких существенных изменений, связанных с переговорами о преференциальном торговом соглашении, не было, Индонезия и Пакистан договорились улучшить торговые отношения, сообщает Antaranews.

«Индонезия открыта для ведения торговли с Пакистаном и приветствует это желание», — заявил министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита.

Заявление было сделано после двусторонней встречи с генеральным секретарем министерства торговли Пакистана Мохаммадом Юнес Дагой после открытия индонезийско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

Министр торговли Индонезии сообщил, что Пакистан просил Индонезию импортировать больше пакистанских товаров.

Напомним, до сих пор не были ратифицированы два торговых соглашения между Индонезией и Пакистаном. Это затрудняет развитие двусторонней торговли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии вместе с предпринимателями пальмового масла работают рука об руку, чтобы расширить и укрепить экспортный рынок. Пакистан — четвертый по величине покупатель сырого пальмового масла после Индии, Европейского союза и Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия стремится увеличить экспорт пальмового масла в Пакистан

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Внешняя политика Индонезии
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