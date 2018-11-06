Жириновский предлагает кадровый конкурс для чиновников в регионах

Москва, , 10:26 — REGNUM В РФ необходимо провести кадровый конкурс, который позволит назначить на руководящие должности в регионах профессионалов, умеющих работать. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

«Мы можем увольнять за каждую фразу, но проблему это не решит, а она в том, что власть не умеет общаться с молодежью», — полагает депутат Госдумы.

По его словам, заявления свердловской чиновницы Ольги Глацких в адрес молодежи связаны с тем, что на руководящих должностях оказываются слишком молодые граждане, у которых недостаточно опыта для работы с молодежью

«У нас две крайности — либо слишком старший возраст — 60−70 лет, или готовы вообще опуститься вообще до школьного возраста. Есть золотой возраст — 35−55 лет, они самые умные и самые зрелые», — заявил Жириновский.

Кроме того, по его словам, спортсменам не стоит занимать руководящие должности — они могли бы найти для себя более подходящее занятие.

«Почему опять из спорта? Оставьте в покое спортсменов, пусть тренируют молодежь. Столько молодежи хотят тренироваться — нет, они уходят в чиновники и депутаты. Я предлагаю создать всероссийский кадровый конкурс под эгидой ЛДПР, мы научим как подбирать кадры для работы с молодежью. Они увидят с места эти специалисты, как нужно работать с молодежью», — отметил Жириновский.

Ранее в ходе встречи руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких с волонтерами в Кировграде заявила, что молодежь думает, что государство им все должно, в то время как о молодых людях, по словам Глацких, должны заботиться их родители, потому что государство не просило их рожать детей.

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