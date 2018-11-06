Жена Си Цзиньпина встретилась в Шанхае с бизнесменом Биллом Гейтсом

Шанхай, Китай, , 10:21 — REGNUM Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань, которая является послом доброй воли при Всемирной организации здравоохранения по вопросам туберкулеза и ВИЧ/СПИД встретилась 5 ноября в Шанхае с сопредседателем Фонда Билла и Мелинды Гейтс Биллом Гейтсом, сообщает агентство Синьхуа.

Пэн отметила, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс в течение долгого промежутка времени проводил эффективное и плодотворное сотрудничество с различными китайскими организациями в вопросе борьбы, профилактики и контроля за ВИЧ/СПИДом, борьбы с бедностью, а также здравоохранения в целом.

«Мы поддерживаем деятельность фонда по наращиванию двусторонних и трехсторонних связей с китайской стороной в таких сферах, как наращивание потенциала китайских экспертов в сфере здравоохранения в мировом пуле профессионалов в этой области», — заявил Пэн.

По словам Гейтса, ключевая речь председателя КНР Си Цзиньпина, которую он произнес на церемонии открытия Китайского международного импортного ЭКСПО 5 ноября, была вдохновляющей. «Китай заслуживает одобрение за то, что следует.

Напомним, что Билл Гейтс известен не только, как основатель известного гиганта по производству программного обеспечения и платформ электронных развлечений компании Microsoft, но также и своей благотворительной деятельностью. Некоторые эксперты считают ее очень неоднозначной. Как сообщало ИА REGNUM, Гейтс стал иностранным членом Китайской академии инженерии.

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