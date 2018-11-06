Скандал на Урале стал следствием провала кадровой политики?

Екатеринбург, , 10:34 — REGNUM Скандальное заявление главы департамента по молодёжной политике Ольги Глацких не является случайным и отражает истинный характер отношений между обществом и властью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политик Евгений Артюх.

«Я думаю, что высказывания такие не случайны. Они отражают истинный характер отношений между обществом и властью, а так же то, что такие с позволения чиновники, по сути, не соответствуют своей должности, так как не знают конституции РФ, законов и своих прямых обязанностей. Это провал кадровой политики, когда высокие должности занимают не в соответствии с квалификацией и опытом, а по другим критериям: блат, кумовство и т.д. В сегодняшней России формула «народ — источник власти» не работает и является, по сути, фикцией. Глацких не единственная и не уникальная. Сегодня по всей стране чиновники выдают перлы, демонстрирующие их подлинное отношение к гражданам. И, к сожалению это стало общим местом, превратилось в обыденность, а следовательно часто никакой реакции вышестоящих начальников не следует», — считает Евгений Артюх.

Он напомнил, что некоторое время назад аналогичная история произошла на публичном совещании во время которого высокопоставленный свердловский чиновник обвинил конкретные российские предпринимательские общественные организации в якобы экстремизме.

«Таким образом данный чиновник реагировал на справедливые требования организаций по отставанию прав предпринимателей. Заявление было сделано публично на официальном совещании, но никакой реакции со стороны губернатора, прокуратуры не последовало», — сообщил Евгений Артюх.

Он убеждён, что серьёзной реакции на такие заявления не последует, а всю ситуацию попытаются спустить на тормозах.

«В крайнем случае, её переведут на другое менее публичное, но теплое место», — подытожил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высказывание региональной чиновницы вызвало широкий общественный резонанс. В ходе совещания, отвечая на вопрос о финансировании детских программ, Ольга Глацких сделала скандальное заявление.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодёжи у подрастающего поколения складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — сказала чиновница.

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