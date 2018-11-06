И тихо умерло дело Скрипалей

Эдуард Лимонов, , 10:10 — REGNUM

Я полагаю, дело Скрипалей, по сути, закрыто в Великобритании. Оно умерло своей смертью, если вы заметили.

Больше кина не будет. Ибо нечего показывать.

Старого Скрипаля выпустить невозможно, поскольку этот хомяк странным образом считает себя патриотом России, смотрел в своём Солсбери исключительно «Первый (российский) канал», при этом в той или иной степени сотрудничая с тремя или четырьмя иностранными разведками; то он наговорит такого, что Великобритании мало не покажется. Всё выложит.

Скрипаль-дочь тоже выпустить на экраны, а тем более в Россию, невозможно, потому как она даст чистосердечные показания, что их насильно удерживали в Великобритании, её и её отца, и склоняли к тому, чтобы они дали показания на российскую сторону. И что дырку на горле ей слепили специалисты-гримировщики.

Этих несчастных ожидают плохие отрицательные судьбы, их постепенно сгноят в какой-нибудь далёкой клинике с решётками на окнах, где-нибудь на Шетландских островах.

Последним «кином» была, я думаю, вы догадались, а если нет, вот я вам подсказываю, психическая атака авантюриста Ромы Доброхотова (The Insider) и его английского коллеги из Billingcat Элиота Хиггинса на ГРУ. Рома хотел получить британский вид на жительство (и полагаю, получил), Хиггинс хотел упрочить финансирование Billingсat.

Не будучи ни в какой степени журналистами, эти агенты влияния готовы на всё, выплеснули на информационный рынок помои — результаты подслушиваний и подглядываний и купленную по случаю информацию, направленную непосредственно против личностей Петрова и Боширова.

Ну и чего?

В результате атака, объявившая Петрова и Боширова людьми с другими фамилиями и сотрудниками ГРУ, никоим образом не доказала, что Петров и Боширов (предположим, даже что сотрудники ГРУ) виновны в отравлении Скрипалей.

Скорее прочно доказала, что нет, не виновны, раз такая методика просеивания их данных и оплевывания их лично пошла в ход.

Вины их не отыскали.

Выяснилось очевидное, что человек может быть сотрудником ГРУ, побывать в Солсбери, но не отравлять Скрипалей. Скорее расследование блестяще доказало, что не они отравили, некто другой (если кто-либо вообще отравлял Скрипалей). Что Скотланд-Ярду следует копать в другом месте.

Я надеюсь, читатели поняли, в чём здесь был фокус. Рассчитывали, что потребители информации сами поставят знак равенства между «сотрудник ГРУ» и «отравитель». Не сработало.

Саму вдохновительницу (и возможно, организатора) дела Скрипалей, английского премьер-министра Терезу Мэй не распнут, но репутацию себе она основательно подпортила.

Поскольку, если премьер-министр с яростью поддерживает что-либо, особенно якобы серьёзное расследование, обвиняющее в совершении преступления иностранное государство, премьер-министр должна иметь на то серьёзные основания. А Тереза Мэй таких оснований не имела.

Не только по причине провала расследования «дела Скрипалей», но и по этой причине тоже, Тереза Мэй переживает тяжёлые времена.

1 ноября Мэй торопливо покинула переговоры с ЕС, фактически убежала. И что интересно, её никто не удерживал.

У неё никак не получается отлепиться от Европейского союза.

Громко заявленный Brexit тянется уже до неприличия долго, возникли осложнения с Северной Ирландией, которая, по мнению Евросоюза, должна остаться в ЕС. Лео Варадкар — премьер Ирландии — также считает, что Северная Ирландия должна остаться в ЕС, поскольку Северная Ирландия — экономически часть Ирландии.

То есть возник неожиданно вопрос к политическому единству Великобритании. (Действительно, ведь неожиданно!)

Мы видим, что Мэй не легко и без дела Скрипалей. Её, что называется, «заклятые друзья"-однопартийцы, во главе с Борисом Джонсоном, требуют от неё радикальных результатов по переговорам о Brexite, и если таковых результатов не будет, готовы перехватить у неё власть.

Борис Джонсон: «Переговоры с ЕС оказались для Великобритании выбором между развалом и порабощением».

По информации английского журнала Times, Мэй готовится заключить секретную политическую сделку с ЕС, которая сохранит для Британии перспективу свободной торговли с Европой.

Главный в ЕС по Brexit Мишель Барнье якобы согласился на таможенный контроль непосредственно на производствах и в точках продажи, а не на границе. Таким образом, не придётся «отрывать» Северную Ирландию от Великобритании.

Однако официальный представитель Великобритании по Brexit назвал информацию Тimes «домыслами».

Россия?

Наша страна обвиняет Великобританию в том, что они пренебрегают нормами международного права, отказывая российской стороне в консульском доступе к пострадавшим в Солсбери российским гражданам.

Я бы ещё обвинил Великобританию в насильственном удерживании российских граждан в плену. То есть в уголовном преступлении.

Надеюсь, вскоре и обвинят.