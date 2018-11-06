Жириновский намерен научить Глацких общению с молодежью

Москва, , 10:04 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригласил оскандалившуюся чиновницу Ольгу Глацких на встречу в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

«Просто так спортсменка или артистка успеха не добьётся, главное работать с ними. У нас ближайшая встреча с молодёжью в Малом зале (Госдумы) 26 ноября. Мы здесь соберёмся, пригласите её, пусть Глацких приедет, мы ей покажем, как отвечать на вопросы молодёжи, чтобы они не обижались и чтобы это была правильная ориентировка», — сказал Жириновский журналистам.

Заявление главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких вызвало широкий общественный резонанс. Она на встрече со школьниками заявила, что государство не просило родителей их рожать. в Госдуме надеются на «адекватные выводы» властей Свердловской области, в то же время губернатор Евгений Куйвашев пообещал разобраться в ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: Якутяне – свердловской чиновнице: Мы тоже без государства обойдёмся

Читайте развитие сюжета: Жириновский предлагает кадровый конкурс для чиновников в регионах