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Жириновский намерен научить Глацких общению с молодежью

Политика

«Чтобы была правильная ориентировка»

Жириновский намерен научить Глацких общению с молодежью
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 6 ноября 2018, 10:04 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригласил оскандалившуюся чиновницу Ольгу Глацких на встречу в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

«Просто так спортсменка или артистка успеха не добьётся, главное работать с ними. У нас ближайшая встреча с молодёжью в Малом зале (Госдумы) 26 ноября. Мы здесь соберёмся, пригласите её, пусть Глацких приедет, мы ей покажем, как отвечать на вопросы молодёжи, чтобы они не обижались и чтобы это была правильная ориентировка», — сказал Жириновский журналистам.

Заявление главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких вызвало широкий общественный резонанс. Она на встрече со школьниками заявила, что государство не просило родителей их рожать. в Госдуме надеются на «адекватные выводы» властей Свердловской области, в то же время губернатор Евгений Куйвашев пообещал разобраться в ситуации.

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