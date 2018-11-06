Вторник, 6 Ноября 2018 года
11:08:39 МСК

Вьетнам по контракту получил от РФ большую часть танков Т-90 — «Ростех»

Политика

Российский основной боевой танк Т-90 на сегодняшний день является одним из самых востребованных танков на мировом рынке вооружений

Вьетнам по контракту получил от РФ большую часть танков Т-90 — «Ростех»
Иллюстрация: Roe.ru
Танк Т-90СK

Чжухай, Китай, 6 ноября 2018, 10:02 — REGNUM  Российская Федерация по контракту поставила Вьетнаму большую часть танков Т-90С и Т-90СК. Об этом сообщил руководитель делегации корпорации «Ростех» (входит «Рособоронэкспорт») Виктор Кладов в интервью РИА Новости.

По его словам, большая часть танков Т-90С и Т-90СК уже находися на месте, в настоящее время идет «отгрузка имущества».

Контракт между «Ростехом» и Вьетнамом, заключенный в 2016 году, предусматривает поставку 64 танков.

Как ранее передавало ИА REGNUM, российский основной боевой танк Т-90 на сегодняшний день является одним из самых востребованных танков на мировом рынке вооружений.

Читайте также: Начались поставки российских танков Т-90 для армии Вьетнама

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить