МИД Турции: Санкции США против Ирана «немудры» и «опасны»

Токио, , 10:00 — REGNUM Новые односторонние санкции против Ирана «неразумны и опасны», заявил 6 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает американское агентство Associated Press.

С таким заявлением он выступил в Токио, куда прибыл для проведения переговоров с руководством страны. Он подчеркнул, что разногласия между Вашингтоном и Тегераном необходимо разрешать через диалог и сотрудничество.

«Турция принципиально против санкций, и мы не считаем, что с помощью санкций можно добиться каких-либо результатов», — отметил дипломат.

«Загонять Иран в угол — неразумно, изолировать — опасно, а карать иранский народ — несправедливо», — добавил он, обратив внимание на то, что диалог и сотрудничество намного более полезны.

Напомним, второй этап санкций США против Ирана был введен 5 ноября. Он предполагает запрет на импорт нефти из исламской республики, а также ряд других ограничений. Тем не менее на первоначальное стремление ограничить поставки иранской нефти на мировой рынок до нуля, Вашингтон все же пошел на послабления для некоторых стран, в частности, для Южной Кореи.