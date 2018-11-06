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Госдума обсудит освобождение с постов аудиторов СП Катренко и Жданькова

Политика

Представления за подписью президента РФ Владимира Путина поступили в Госдуму

Госдума обсудит освобождение с постов аудиторов СП Катренко и Жданькова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 6 ноября 2018, 09:54 — REGNUM  В Госдуму поступили представления о досрочном освобождении от должности ряда аудиторов Счетной палаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Предлагается досрочно прекратить полномочия аудиторов Владимира Катренко и Александра Жданькова в связи с их личными заявлениями.

Документы будут рассмотрены на заседании комитета по контролю и регламенту.

Отметим, что Катренко возглавляет департамент по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на фундаментальные исследования, физическую культуру, спорт, социальную политику, а также средств Пенсионного фонда, Фонда социального страхования.

В то же время Жданьков руководит департаментом по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на международные отношения и международное сотрудничество, а также бюджета Союзного государства и оборота федерального имущества за рубежом.

Оба аудиторы назначены Госдумой в 2007 году.

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Счетная палата РФ
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