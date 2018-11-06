У главы Дагестана появится общественный помощник

Махачкала, , 09:52 — REGNUM В Дагестане учреждена должность общественного помощника главы республики. Им может стать гражданин России достигший 18 лет, постоянно проживающий в Дагестане. Соответствующий указ подписан Владимиром Васильевым и опубликован на сайте администрации главы и правительств региона, сообщает 6 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Помощник главы будет назначаться на срок до одного года. Он должен активно участвовать в общественной жизни республики, пользоваться уважением и авторитетом среди местных жителей. В его обязанности будет входить информирование главы о выявленных в республике общественно значимых проблемах и представление предложений по их решению.

Кроме того, в функции общественного помощника будет входить выдвижение инициатив, направленных на повышение эффективности работы региональных министерств и ведомств. Деятельность помощника будет осуществляться на добровольных началах, то есть, носить безвозмездный характер.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Васильев был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана президентом России Владимиром Путиным в октябре 2017 года. Его предшественник Рамазан Абдулатипов был отправлен в отставку.

Приставки «врио» Васильев лишился 9 сентября 2018 года. В ходе выборов главы республики за него проголосовало 77 из 86 депутатов Народного собрания Дагестана.