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Эво Моралес: производство коки в Боливии не угрожает Соединенным Штатам

Политика

Ранее Белый Дом назвал Боливию и Перу угрозой для американских граждан

Эво Моралес: производство коки в Боливии не угрожает Соединенным Штатам
Luis Pérez
Лист коки

Ла-Пас, 6 ноября 2018, 09:53 — REGNUM  Президент Боливии Эво Моралес отверг заявления Вашингтона о том, что производство боливийской коки является угрозой для США. Об этом он написал на своей странице в Twitter 6 ноября.

«Мы отвергаем и осуждаем не соответствующий действительности доклад Белого дома, который квалифицирует Боливию как угрозу, усугубляющую кризис наркомании, несмотря на то, что Государственный департамент выявил, что 90% поступающих в США наркотиков происходят из Колумбии», — говорится в сообщении Моралеса.

Как пишет газета Cambio, ранее директор американского Управления национальной политики по контролю над наркотиками Джим Кэррол заявил, что культивирование коки в Боливии и Перу представляет опасность для жителей США.

В настоящее время власти Боливии проводят кампанию по борьбе с незаконным выращиванием коки. До октября власти Боливии уничтожили 8360 гектаров незаконных плантаций коки в районах Юнгас и Кочабамба, а до 20 декабря запланировано уничтожение еще 11 тыс. гектаров.

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США и Боливия
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