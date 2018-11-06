Эво Моралес: производство коки в Боливии не угрожает Соединенным Штатам

Ла-Пас, , 09:53 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес отверг заявления Вашингтона о том, что производство боливийской коки является угрозой для США. Об этом он написал на своей странице в Twitter 6 ноября.

«Мы отвергаем и осуждаем не соответствующий действительности доклад Белого дома, который квалифицирует Боливию как угрозу, усугубляющую кризис наркомании, несмотря на то, что Государственный департамент выявил, что 90% поступающих в США наркотиков происходят из Колумбии», — говорится в сообщении Моралеса.

Как пишет газета Cambio, ранее директор американского Управления национальной политики по контролю над наркотиками Джим Кэррол заявил, что культивирование коки в Боливии и Перу представляет опасность для жителей США.

В настоящее время власти Боливии проводят кампанию по борьбе с незаконным выращиванием коки. До октября власти Боливии уничтожили 8360 гектаров незаконных плантаций коки в районах Юнгас и Кочабамба, а до 20 декабря запланировано уничтожение еще 11 тыс. гектаров.