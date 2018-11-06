В «Ростехе» рассказали об интересе Филиппин к российскому вооружению

Чжухай, Китай, , 09:41 — REGNUM Филиппины проявляют интерес к закупке вертолетов и подводных лодок РФ, заявил 6 ноября глава делегации российской корпорации «Ростех» на выставке в китайском Чжухае Виктор Кладов.

«Есть интересы (Филиппин) к вертолетной технике, и есть интерес к подводным лодкам», — рассказал в интервью РИА Новости Кладов.

По его словам, российская сторона будет активно участвовать во всех тендерах, которые будут объявляться.

Напомним, между Россией и Филиппинами подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое предполагает не только поставку военное техники, но и ее модернизацию, обслуживание, обеспечение запасными частями.

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