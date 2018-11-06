Депутат Рады попался в пражском duty free с фальшивыми евро

Прага, 6 ноября 2018, 09:32 — REGNUM В аэропорту столицы Чехии при попытке расплатиться фальшивыми евро задержан украинский депутат от фракции «Радикальной партии» Андрей Лозовой. Об этом сам парламентарий написал в Facebook.
По словам Лозового, то, что купюры поддельные, выяснилось в момент оплаты продукции магазина duty free. Нардеп отметил, что стал жертвой валютных мошенников и подчеркнул: деньги менял на Украине его помощник.
На произошедшее уже отреагировал лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, сообщивший, что валютных мошенников, жертвой которых стал украинский парламентарий, уже разыскивает полиция Украины.
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