Вторник, 6 Ноября 2018 года
11:11:01 МСК

Депутат Рады попался в пражском duty free с фальшивыми евро

Политика

Нардеп отметил, что стал жертвой валютных мошенников и подчеркнул: деньги менял на Украине его помощник

Прага, 6 ноября 2018, 09:32 — REGNUM  В аэропорту столицы Чехии при попытке расплатиться фальшивыми евро задержан украинский депутат от фракции «Радикальной партии» Андрей Лозовой. Об этом сам парламентарий написал в Facebook.

По словам Лозового, то, что купюры поддельные, выяснилось в момент оплаты продукции магазина duty free. Нардеп отметил, что стал жертвой валютных мошенников и подчеркнул: деньги менял на Украине его помощник.

На произошедшее уже отреагировал лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, сообщивший, что валютных мошенников, жертвой которых стал украинский парламентарий, уже разыскивает полиция Украины.

Читайте также: Ляшко прокомментировал задержание однопартийца в Праге

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Подделка денежных знаков
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить