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Гондурас и Гватемала призвали США расследовать, кто стоит за «караваном»

Политика

Поход нелегальных мигрантов был организован в политических или преступных целях, считают лидеры Центральной Америки

Гватемала, 6 ноября 2018, 09:30 — REGNUM  Президенты Гондураса и Гватемалы призвали соседние страны и США выяснить, кто стоит за организацией так называемого каравана мигрантов, двигающегося к границе США, передает телеканал N-TV.

5 ноября президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес провел встречу со своим коллегой из Гватемалы Джимми Моралесом, на которой обсудили ситуацию вокруг организованно возникшего потока мигрантов.

«Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Мексика и Соединенные Штаты должны провести расследование с высоким давлением против виновных и применить всю силу закона против тех, кто с политическими или преступными целями организует эти походы и содействует им», — сказал Эрнандес.

«Мы солидарны с нашими братьями в этом караване, но мы должны осудить тех, кто организует подобный тип миграции с негуманными условиями», — поддержал его Моралес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политики Сальвадора также выразили солидарность с ищущими лучшей жизни участниками каравана, но выступили против незаконной миграции. Напомним, президент США Дональд Трамп выдвинул к границе с Мексикой более 5 тыс. военных, чтобы не допустить незаконного проникновения людей на территорию своей страны.

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