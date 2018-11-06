Гондурас и Гватемала призвали США расследовать, кто стоит за «караваном»

Гватемала, , 09:30 — REGNUM Президенты Гондураса и Гватемалы призвали соседние страны и США выяснить, кто стоит за организацией так называемого каравана мигрантов, двигающегося к границе США, передает телеканал N-TV.

5 ноября президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес провел встречу со своим коллегой из Гватемалы Джимми Моралесом, на которой обсудили ситуацию вокруг организованно возникшего потока мигрантов.

«Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Мексика и Соединенные Штаты должны провести расследование с высоким давлением против виновных и применить всю силу закона против тех, кто с политическими или преступными целями организует эти походы и содействует им», — сказал Эрнандес.

«Мы солидарны с нашими братьями в этом караване, но мы должны осудить тех, кто организует подобный тип миграции с негуманными условиями», — поддержал его Моралес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политики Сальвадора также выразили солидарность с ищущими лучшей жизни участниками каравана, но выступили против незаконной миграции. Напомним, президент США Дональд Трамп выдвинул к границе с Мексикой более 5 тыс. военных, чтобы не допустить незаконного проникновения людей на территорию своей страны.

Читайте также: 268 граждан Сальвадора оставили «караван мигрантов» и отправились домой

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: военные не будут стрелять по «каравану мигрантов»