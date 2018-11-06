В России обяжут мессенджеры проверять номера клиентов

Москва, 6 ноября 2018, 09:24 — REGNUM Новые требования к проверке пользователей мессенджеров подготовили в правительстве России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект постановления и главу Роскомнадзора Александра Жарова.
Смысл новых правил заключается в том, чтобы мессенджерами могли пользоваться только те жители страны, на которых оформлен номер телефона.
Так, владельцы мессенджеров будут обязаны передавать информацию о своих пользователях сотовым компаниям. Если данные пользователя не совпадут, ему перестанут оказывать услуги.
Глава Роскомнадзора в комментарии журналистам издания заявил, введение новых правил необходимо для создания безопасной коммуникационной среды для жителей страны.
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