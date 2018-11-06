«Мы биомасса, человеческая слизь»: Шнуров отреагировал на заявление Глацких

Санкт-Петербург, , 09:18 — REGNUM Лидер и фронтмен рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил небольшое стихотворение главе департамента молодежной политики Свердловской области Ольге Глацких, заявившей, что российское государство «ничего не должно» молодежи. Экспромт деятель шоу-бизнеса разместил в своем Instagram.

По словам автора текста, за прямоту высказывания чиновницу следует поблагодарить.

«Ну наконец-то всё, как есть сказали, за прямоту спасибо вещей Ольге. Нам государство не должно и точка. Мы биомасса, человеческая слизь. Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка, мы ни к чему вообще-то родились», — пишет Шнуров.

Напомним, ранее 2 ноября в эфире местного телеканала Глацких заявила, что государство «ничего не должно» молодежи. По ее словам, подрастающему поколению должны лишь его родители, поскольку государство «не просило вас рожать».

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Позднее глава департамента молодежной политики Свердловской области извинилась за «чрезмерную прямолинейность» сказанного. По ее мнению, слова были вырваны из общего контекста разговора. Глацких добавила, что своим высказыванием собиралась «усилить мотивацию молодёжи самостоятельно и активно развиваться».

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