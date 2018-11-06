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Военный США: Вашингтону придется менять стратегию на Корейском полуострове

Политика

Как именно он не указал

Вашингтон, 6 ноября 2018, 09:18 — REGNUM  Из-за успехов дипломатического процесса на Корейском полуострове американским военным придется вносить определенные изменения в свою стратегию в регионе, заявил 5 ноября главнокомандующий морской пехотой США Джозеф Дандорф, сообщает британское агентство Reuters.

«Чем успешнее продвигается дипломатия, тем в менее удобном положении мы оказываемся в военной области», — отметил он.

«Поскольку со временем эти переговоры примут такую форму, при которой нам придется вносить изменения в нашу военную стратегию на полуострове», — добавил Данфорд, не став указывать характер изменений.

Напомним, на фоне потепления отношений между Сеулом и Пхеньяном стороны договорились ввести, в частности, запрет на полеты и проведение учений в демилитаризованной зоне. В связи с этим в Вашингтоне высказали опасения, указывая на то, что так снижается боевая готовность в условиях проволочек Пхеньяна по осуществлению ядерного разоружения.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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