В Чувашии – новый министр

Чебоксары, , 09:13 — REGNUM В Чувашии назначен исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта республики. Им стал 60-летний Михаил Богаратов. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В ходе встречи вновь назначенного исполняющего обязанности главы минспорта с руководителем региона было отмечено, что Михаил Богаратов около 40 лет своей профессиональной деятельности посвятил спортивной отрасли, подготовил «немало успешных спортсменов». С февраля 2015 года возглавлял федерацию футбола Чувашии. Богаратов будет назначен на должность министра «после завершения всех необходимых кадровых процедур, оформления требуемых документов», говорится в сообщении.

Среди основных задач, стоящих перед министерством, — увеличение систематически занимающихся спортом до 55%, развитие малобюджетных спортивных объектов и загрузка спортивных учреждений, так как «миллиарды рублей потратили, но эти мощности используются не в полной мере».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2018 года ушёл из жизни министр физической культуры и спорта республики 47-летний Сергей Шелтуков. Он скончался после тяжелой болезни. Временное исполнение обязанностей было возложено на первого замминистра Эльвиру Матренину.

Справка ИА REGNUM. Михаил Викторович Богаратов родился 8 мая 1958 года в посёлке Княгинино Княгининского района Горьковской области. Окончил Ленинградский военный институт физической культуры (1979), затем год работал начальником физической подготовки и спорта войсковой части № 6663 в Нижнем Новгороде.

В 1980 — 1985 трудился начальником физической подготовки и спорта Центральной школы прапорщиков в Казани, в 1985 — 1992 годы работал начальником физической подготовки и спорта войсковой части № 7474 в Казани. Затем переехал в Чебоксары: в течение трёх лет работал начальником физподготовки и спорта войсковой части № 3997, в 1995 — 2014 годы был главным тренером спортивной команды Приволжского округа внутренних войск Министерства внутренних дел Росси (г. Чебоксары). В феврале 2015 года стал президентом общественной организации «Федерация футбола Чувашской Республики».

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003), медалью «За отличие в службе» I степени МВД России (2003).

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