В Минобороны РФ назвали безопасным перехват истребителем Су-27 самолета США

Москва, , 09:13 — REGNUM Совершивший перехват самолета-разведчика ВМС США российский истребитель Су-27 действовал с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что 5 ноября около 10:00 мск в ведомстве обнаружили над акваторией Черного моря неопознанную воздушную цель, которая приближалась к российским границам. На ее перехват был поднят Су-27, который в последствие идентифицировал цель, ей оказался американский самолет радиотехнической разведки ЕР-ЗЕ.

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Экипаж Су-27 доложил об идентификации самолета и сопровождал его на безопасном расстоянии, соблюдая все необходимые меры безопасности. В итоге ЕР-ЗЕ изменил курс и удалился от границ РФ, после чего российский истребитель вернулся на аэродром, уточнили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее в пресс-службе ВМС США заявили, что 5 ноября Су-27 ВВС РФ перехватил американский самолет-разведчик, совершая при этом «опасные маневры» и поставив таким образом «под угрозу» жизни пилотов Соединенных Штатов.

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