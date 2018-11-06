Вице-премьер Дагестана попросился в отставку

Махачкала, , 09:07 — REGNUM Врио заместителя председателя правительства Дагестана Гасан Идрисов освобожден от должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Соответствующее распоряжение подписал 1 ноября глава республики Владимир Васильев, передает 6 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Гасан Идрисов был назначен на должность вице-премьера дагестанского правительства в июле 2014 года. Ранее он занимал ряд управленческих постов, в том числе руководителя администрации президента и правительства республики, министра природных ресурсов и экологии Дагестана. Идрисов имеет звание заслуженного работника госслужбы и медаль «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Напомним, в середине октября 2018 года советником председателя правительства Дагестана Артёма Здунова был назначен уроженец Татарии Ленар Сабиров. До этого мужчина возглавлял клинический госпиталь медико-санитарной части МВД России по Татарии. В 2012 году в течение четырёх месяцев он проходил службу в Унцукульском районе Дагестана в качестве врача сводного отряда.

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Как сообщало ИА REGNUM, в должности председателя кабинета министров Артем Здунов был утвержден 7 февраля 2018 года. Его кандидатуру выдвинул тогда еще врио главы республики Владимир Васильев. Здунов был вновь назначен премьером после выборов Васильева на пост главы Дагестана в сентябре 2018 года

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