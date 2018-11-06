Если Россия не займётся реальным развитием ДФО – она его потеряет: эксперт

Хабаровск, , 09:12 — REGNUM Если Россия не начнёт всерьёз заниматься развитием Дальнего Востока — она его потеряет. Дальнему Востоку необходимо реальное, а не декларируемое развитие, с собственным бюджетом, собственными программами и мощным центром управления не в Москве, а в регионе. Такое мнение высказал доктор политических наук Илдус Ярулин, анализируя причины укрупнения Дальневосточного федерального округа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«У меня есть ощущение, что мы находимся на пороге перемен и, возможно, реального «поворота на Дальний Восток». Геополитические процессы в мире и, в частности, в АТР, диктуют свои условия. Вопрос лишь в одном: в исполнителях. Если исполнители останутся прежними — Минвостокразвития, связанные с ним структуры, то говорить о переменах не имеет смысла. Во-первых, если говорить о геополитике, президент своим указом о присоединении к ДФО Бурятии и Забайкалья привёл макрорегион в соответствие с границами Восточного военного округа. Это нормально и правильно, учитывая международную обстановку. Во-вторых, Дальний Восток граничит с АТР, странам которого катастрофически нужны ресурсы нашего Дальнего Востока, доступ к ним. Но и нам на Дальнем Востоке необходимо развивать не только добычу, скажем, ископаемых, не только даже что-то выращивать на продажу, но и создавать собственные производства. И понимание этой необходимости у многих руководителей дальневосточных субъектов есть. Глава Приморья Олег Кожемяко, например, совершенно определенно сказал, что ту же сою необходимо перерабатывать здесь, а не вывозить в соседнюю страну. То же касается всего остального, всё это можно и нужно делать, и Бурятия, и Забайкалье хорошо вписываются в эти планы. Но для того, чтобы развитие Дальнего Востока стало реальным, необходимо выполнить ряд условий», — считает Илдус Ярулин.

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«Для того, чтобы развитие макрорегиона стало реальным, нужен не «ДФО с полпредом и Минвостокразвития в Москве», которые иногда «приезжают в гости», грозят кому-то пальчиков» и уезжают. Нужна принципиально новая структура — здесь, на Дальнем Востоке. У Дальнего Востока должен быть свой бюджет, свои деньги, свои программы развития. Во-вторых, те компании, которые получают дальневосточные преференции, должны и работать на Дальний Восток, на его жителей. У нас же получается — в Москве говорят о развитии, миллиардах, триллионах, а дальневосточники никакого развития не видят, видят они лишь ухудшение ситуации. Так быть не должно. Например, если мы создаём на острове Русский в Приморье офшорную зону, то компании, которые придут туда, должны работать на Дальний Восток. Пусть олигархи, которые зарабатывают на Дальнем Востоке, на него уже и поработают! Понятно, что им не очень-то и хотелось бы. Но давайте тогда вообще говорить о судьбе российского Дальнего Востока? Давайте вспомним знаменитое письмо эксцентричного российского миллиардера Германа Стерлигова к президенту России Владимиру Путину, кажется, в 2008 году. Он прямо предлагал продать Дальний Восток. То же самое в своей книге «Срок для президента» предлагал писатель Михаил Веллер. Речь, подчеркну, не только о Курилах, вообще обо всём Дальнем Востоке велась. Значит, в России есть определенные группы, которые ничего ужасного не видят в том, чтобы продать кому-нибудь Дальний Восток? «Выгодно же!». Они вовсе не считают, что Россия без Дальнего Востока что-то там потеряет, они считают, что, напротив, это очень выгодная сделка. И, я очень надеюсь, что в «той башне Кремля», где понимают значимость Дальнего Востока для России, прекрасно понимают и возможные последствия таких настроений. Не секрет ведь, что в ООН не раз обсуждали то, что Россия не использует свои территории, богатые полезными ископаемыми, пресной водой, прочим. И все эти разговоры — не просто так», — считает Илдус Ярулин.

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«Если Россия не будет заниматься реальным развитием ДФО, если не будет остановлено бегство местного, коренного населения — у России Дальний Восток просто отнимут. Пустая территория может и под международное управление перейти — и это «не страшилки», а реальная опасность. Ещё раз подчеркну: возможности реально развивать ДФО у России есть. Но вопрос в исполнителях. Те, которые курируют эти процессы сегодня — не годятся, они уже доказали свою несостоятельность. Центр управления Дальним Востоком должен находиться на Дальнем Востоке. Об этом говорил ещё бывший полпред президента Виктор Ишаев — «Нельзя решать вопросы ДФО в Москве!». Хотелось бы, чтобы это понимание пришло и к тем, кто принимает решения в столице. И тогда, может быть, наконец, у Дальнего Востока появится шанс войти в состав России — не де-юре, а де-факто. У Дальнего Востока сегодня большие возможности, учитывая, к тому же, наши общие интересы с КНР. Не хотелось бы их упустить. Очень надеюсь, что найдутся грамотные управленцы — из числа тех же «Лидеров России», — сказал политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении Бурятии и Забайкальского края к Дальневосточному федеральному округу. Далеко не все эксперты отнеслись к новшеству с восторгом. В частности, экологи Сибири, занимающиеся проблемой сохранения Байкала, встревожены тем, что озеро фактически «разорвали» между двумя федеральными округами. Как теперь будут работать федеральные программы и нацпроект «Экология», не станет ли увеличение количества чиновников из разных округов препятствием? Впрочем, президент дал три месяца на приведение в соответствие с новым статусом Забайкалья и Бурятии всех документов. Возможно, этого срока чиновникам хватит. Другие эксперты настроены и вовсе пессимистично и уверены, что ничего, кроме вывоза полезных ископаемых нововведение не даст, отток населения не прекратится, а Дальний Восток ждёт незавидная участь пустующей территории.