Экс-депутат о свердловской чиновнице: «Слишком жестоко её сливают»

Екатеринбург, , 08:54 — REGNUM Целью скандала с директором департамента молодёжной политики Ольгой Глацких может быть её увольнение. Такие версии политики и журналисты Свердловской области озвучивают в социальных сетях.

По информации некоторых инсайдеров, на её пост уже есть кандидатура. А Ольгу Глацких якобы ещё до разразившегося скандала собирались освободить от должности руководителя департамента.

Бывший свердловский депутат Нафик Фамиев полагает, что её сливают, и делают это жестоко. Он полагает. что ошибка Ольги Глацких — в молодости. Также он отметил, что чиновница не освоила маску безразличия и двуличия и сказала молодёжи всю правду.

«При всём ее деловом прикиде, она ребёнок. Вспомните себя в этом возрасте. Слишком жестоко ее сливают… Могли бы честно сказать, что её место нужно другим, предложили бы посильное место, показали бы её слабые места, поправили по человечески», — написал Нафик Фамиев.

Отметим, бывший депутат не одинок в этом своём мнении. А некоторые журналисты и общественники, просмотрев целиком скандальный сюжет телекомпании «Эхо 24», и вовсе пришли к выводу, что в общем и целом Ольга Глацких сказала всю правду как она есть.

С другой стороны, некоторые граждане отмечают, что некорректные высказывания не позволено делать чиновнику, тем более уровня Ольги Глацких. А часть граждан требуют её уволить и надеются на то, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев их услышит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свои знаменитые высказывания Ольга Глацких сделала на круглом столе в Кировграде с участием представителей молодёжных объединений. В ответ на сообщение из зала о том, что на развитие молодёжи нет денег, она заявила, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать. Также она добавила, что родители должны вкладываться в своего ребёнка вместе с государством, а молодёжь призвала проявлять инициативу.

На скандал уже отреагировал губернатор Евгений Куйвашев. Свою точку зрения высказали и депутаты Госдумы.

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