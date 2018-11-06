National Interest: Санкции США против Ирана не дадут никаких результатов

Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа ввела очередной пакет санкций против Ирана, нарушив тем самым Совместный всеобъемлющий план действий — подписанную в 2015 году ядерную сделку. В Белом доме предполагают, что санкции, введенные, несмотря на то, что Тегеран не отказался от выполнения своих обязательств, заставят страну прекратить оказывать давление на союзников США в регионе, осуществлять дестабилизацию Ближнего Востока и нарушать права человека. Однако на самом же деле эти шаги окажутся полностью безрезультатными, пишет Джон Глейзер в статье для The National Interest.

Прежде всего санкции, отмечает автор, в целом показали себя неэффективными в том, чтобы изменять поведение подверженных им стран в том направлении, в котором этого хотело бы вводящее их государство. Белый дом надеется, что из-за санкций исламская республика в такой степени обеднеет, что у режима не будет ресурсов для проведения собственной политики. Тем не менее, как показало недавно исследование аналитического центра International Crisis Group, «между ресурсами, которыми располагает иранское командование, и его региональным поведением обнаружена слабая, почти ничтожная корреляция».

«По сути, введение жесточайших санкций против Ирана, окружение страны военными базами, которое осуществляет США, а также угрозы войны с ним лишь создают опасения, на основе которых Тегеран потом реагирует», — отмечает автор.

По данным International Crisis Group, поведение Ирана во многом определяется угрозами и возможностями в соседних странах, поэтому агрессивная политика Трампа с большей вероятностью подтолкнет Тегеран к более активным действиям в регионе, нежели ограничит их. К тому же санкции должны к чему-то подталкивать руководство страны, против которой они введены. Едва ли возможно вводить запретительные меры и не давать стране возможности выйти из сложившейся ситуации. При этом Белый дом сделал так, что добиться снятия санкций Тегеран может лишь полной капитуляцией.

Более того, в основном от санкций пострадает иранский народ, а не его правящий режим: санкции США нанесут удар по экономике страны, из-за чего простые граждане республики потеряют работу, лишатся дохода и будут страдать иным образом. Но если в Белом доме считают, что это подтолкнет иранское население на сторону США, то они ошибаются.

«Можно не сомневаться, те страдания, которые США принесут простым иранцам, настроят их против нас, не против режима», — подчеркивает автор.

Чем большее давление будет оказываться на режим, тем больше от власти будут оттесняться умеренные иранские власти, которые хотят развивать дружеские отношения с внешним миром. На их место будут приходить сторонники жесткой линии.

Наконец, непонятно, чего именно хочет добиться администрация Трампа, оказывая максимальное давление на Иран. Безусловно, цель состоит не в том, чтобы Тегеран не осуществлял программу создания ядерного оружия. Если бы это было так, администрация не стала бы выходить из ядерной сделки. И хотя сам Трамп неоднократно подчеркивал, что Вашингтон не добивается смены режима в исламской республике, риторика главы дипломатического ведомства США Майка Помпео указывает именно на эту цель.

«Мы хотим восстановить демократию там, — заявил он недавно. — Мы думаем, что иранский народ хочет того же».

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Несмотря на риторику, крайне сомнительно, что администрация Трампа действительно намерена добиваться коллапса иранского режима. Скорее всего, истинной целью кампании Вашингтона по оказанию давления является заставить Тегеран пойти на новое соглашение, которое будет в еще большей степени ущемлять суверенитет страны в обмен на меньшие уступки со стороны Белого дома.

«Тем не менее Иран уже проводил переговоры с США, и он обжегся», — продолжает Глейзер. — Тегеран играл по правилам, а США нарушили данными ими обещания».

«Они не станут сознательно унижаться из-за новых санкций», — добавил он.

У президента Трампа нет реальной стратегии, а кампания оказания максимального давления является продуктом его ненависти к успехам его предшественника, в целом раздутой иранской угрозы и подчинения у союзников США в регионе.

Напомним, в мае нынешнего года глава Белого дома объявил о выходе США из иранской ядерной сделки, пообещав вернуть прежние санкции против Тегерана и ввести новые. Первая часть ограничений начала действовать 7 августа, остальные вступили в силу 5 ноября. Под запретительными мерами оказались более чем 700 юридических и физических лиц, морских судов и самолетов исламской республики.