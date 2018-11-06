Десятки русскоязычных страниц Facebook блокированы по требованию США

Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook объявила о блокировании десятков «подозрительных» аккаунтов накануне промежуточных выборов в США. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании заявлении.

По данным руководства сервиса, несколько десятков «забаненных» по рекомендации американских правоохранителей аккаунтов, вероятно, связаны с иностранными государствами.

«Мы немедленно заблокировали эти учетные записи и теперь ведем более подробное расследование», — говорится в заявлении.

В Facebook подчеркнули, что почти все блокированные страницы соцсети велись на французском или русском языках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в совместном заявлении глав ФБР, минюста, национальной разведки и министерства внутренней безопасности США было заявлено, что инфраструктура для голосования в Соединенных Штатах не подвергалась результативным попыткам взлома.

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