Глава Забайкалья поручил местным чиновникам изучить проекты развития ДФО

Чита, , 08:20 — REGNUM В связи с передачей Забайкалья и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа новый глава Забайкальского края Александр Осипов попросил местных чиновников как можно быстрее изучить все законы, связанные с проектами развития Дальнего Востока, передаёт сегодня, 6 ноября, ИА «Заб.ру».

"Времени на обсуждения законодательных актов, связанных с развитием Дальневосточного региона, нет. Изучайте как можно быстрее сами, выходите на профильные ведомства», — заявил врио губернатора края Александр Осипов.

По его мнению, особое внимание стоит уделить федеральным проектам, реализуемым за счёт софинансирования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов был назначен после скоропостижной отставки Натальи Ждановой. До того, как стать новым главой региона, он работал Министерстве по развитию Дальнего Востока.

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Указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа президент Владимир Путин подписал 3 ноября 2018 года.

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