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Минюсты стран Западной Европы наладят интенсивный обмен информацией

Политика

Это необходимо для борьбы с терроризмом в Европе

Париж, 6 ноября 2018, 08:17 — REGNUM  Страны Западной Европы договорились о более интенсивном обмене информацией о террористах в будущем, передает телеканал N-TV 6 октября.

5 ноября в Париже прошла встреча министров юстиции Франции, Испании, Бельгии, Италии, Германии, Люксембурга и Нидерландов.

«Просто важно, чтобы государства между собой знали, кто раньше уже был осужден», — пояснила после встречи министр юстиции Германии Катарина Барли.

По ее словам, в будущем правоохранительные органы разных стран будут сотрудничать более интенсивно, чем раньше, через европейское агентство Евроюст. Германия намерена более плотно обмениваться информацией о расследованиях.

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