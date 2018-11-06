Свердловская чиновница извинилась за прямолинейность заявления о молодежи

Екатеринбург, , 08:09 — REGNUM Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, ранее заявившая, что государство «ничего не должно» молодежи, извинилась за чрезмерную прямолинейность сказанного. Об этом сообщает местное издание «Облгазета.ru».

По словам чиновницы, ее слова были вырваны из общего контекста разговора. Глацких добавила, что своим высказыванием собиралась «усилить мотивацию молодёжи самостоятельно и активно развиваться».

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«Признаю, что, может, это мысль была выражена чересчур прямолинейно: «Государство вам ничего не должно» и приношу свои извинения за столь резкое высказывание», — цитирует издание ее высказывание.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября чиновница правительства Свердловской области Ольга Глацких заявила в эфире местного телеканала, что государство «ничего не должно» молодежи. По ее словам, подрастающему поколению «должны» лишь его родители, поскольку государство «не просило вас рожать».

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