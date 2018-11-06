Перевод Забайкалья в ДФО: «дополнительные вызовы» для полпреда Трутнева

Чита, , 08:03 — REGNUM Перевод Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) — это и дополнительные вызовы, и дополнительные аппаратные возможности для вице-премьера России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«С одной стороны, серьёзный уровень протестного голосования и застарелые социально-экономические проблемы Забайкальского края ставили бы дополнительные задачи и перед полпредом в том федеральном округе, куда этот регион будет входить. Вспомним, навскидку, как Сергей Меняйло (полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе, куда ранее входили Забайкалье и Бурятия — прим. ИА REGNUM ) в мае 2017 года лично встречался с бастующими шахтёрами в посёлке Вершино-Дарасунский в Забайкалье. Впрочем, проявляющиеся на выборах протестные настроения и периодически вспыхивающие резонансные социальные конфликты — характерные черты большинства регионов как Сибирского, так и Дальневосточного федеральных округов. С другой стороны, ситуация, когда слишком много факторов осложняет работу любого губернатора Забайкалья (в очередной раз вспомним, что и Наталья Жданова (губернатор Забайкалья с сентября 2016 по октябрь 2018 года — прим. ИА REGNUM ), и Константин Ильковский (губернатор Забайкалья с сентября 2013 по февраль 2016 года — прим. ИА REGNUM ) ушли с этого поста задолго до окончания срока полномочий) создают для полпреда дополнительные возможности роста собственного влияния в регионе. Для примера вспомним, как в июле 2018 года жители Ингодинского района Читы, пострадавшие от наводнения, обращались непосредственно к Сергею Меняйло на встрече, в которой участвовала и тогдашний губернатор Наталья Жданова», — сказал Михаил Нейжмаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По словам эксперта, весьма показателен и стиль обращения сибирского полпреда к новому врио главы Забайкалья Александру Осипову (назначен врио губернатора Забайкальского края 25 октября 2018 года — прим. ИА REGNUM ) после его назначения:

«Здесь явно проявлялись наставнические нотки («работоспособность должна быть очень высокая — 25 часов в сутки…, рекомендую… встречаться с людьми и выслушивать их»). То есть, для Юрия Трутнева, в зону ответственности которого перешло Забайкалье, такое решение президента создает и дополнительные вызовы, и дополнительные аппаратные возможности».

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Что касается простых граждан, как отметил собеседник ИА REGNUM, границы федеральных округов, как правило, волнуют их куда меньше, чем границы регионов или муниципальных образований. Однако решение о передаче Забайкалья в ДФО должно было их, как минимум, заинтриговать:

«Когда губернаторы меняются так часто, как в этом регионе, появление нового врио в глазах даже многих лояльных избирателей не создавало бы «эффекта перезагрузки» само по себе. Поэтому решение президента о включении региона в ДФО вскоре после соответствующей просьбы Александра Осипова, конечно, даёт последнему дополнительные шансы обратить на себя внимание жителей не в «фоновом» режиме. Уровень федеральных округов для населения находится «где-то далеко» и это, частично, страхует врио губернатора от слишком завышенных ожиданий граждан по итогам данного решения. Однако изменение границ федеральных округов в прессе региона обсуждается активно, поэтому отвечать на «вызов ожиданий» новому руководству края всё равно придётся».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, указом президента РФ Владимира Путина от 3 ноября 2018 года Забайкальский край и Бурятия переведены из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного. Это решение стало неожиданным для жителей теперь уже бывших сибирских регионов.

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«Уснули в Сибири, проснулись — на Дальнем востоке», — подобные сообщения оставляют жители Бурятии и Забайкалья в соцсетях.

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