Китай ответит на вопросы Совета по правам человека ООН о положении уйгуров

Женева, Швейцария, , 07:50 — REGNUM 6 ноября представители Китая ответят на вопросы Совета по правам человека ООН в Женеве о ситуации с проживающими на его территории уйгурами, сообщает агентство Deutsche Presse Agentur.

В своем докладе власти Китая подчеркивают прогресс в области образования и здравоохранения, однако у других государств есть вопросы о положении этнического меньшинства — уйгуров — в китайской западной провинции Синьцзян. Здесь силы безопасности Китая наводят порядок после кровавых событий 2009 года и череды террористических атак.

Согласно неподтвержденным сообщениям, сотни тысяч уйгуров якобы были отправлены в китайские исправительно-трудовые лагеря.

Уйгуры — древний тюркоязычный народ Средней Азии, большинство которого проживает на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры являются мусульманами-суннитами.