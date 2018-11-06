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Китай ответит на вопросы Совета по правам человека ООН о положении уйгуров

Политика

Согласно неподтвержденным сообщениям, сотни тысяч уйгуров якобы были отправлены в китайские исправительно-трудовые лагеря

Китай ответит на вопросы Совета по правам человека ООН о положении уйгуров
Уйгурская семья

Женева, Швейцария, 6 ноября 2018, 07:50 — REGNUM  6 ноября представители Китая ответят на вопросы Совета по правам человека ООН в Женеве о ситуации с проживающими на его территории уйгурами, сообщает агентство Deutsche Presse Agentur.

В своем докладе власти Китая подчеркивают прогресс в области образования и здравоохранения, однако у других государств есть вопросы о положении этнического меньшинства — уйгуров — в китайской западной провинции Синьцзян. Здесь силы безопасности Китая наводят порядок после кровавых событий 2009 года и череды террористических атак.

Согласно неподтвержденным сообщениям, сотни тысяч уйгуров якобы были отправлены в китайские исправительно-трудовые лагеря.

Уйгуры — древний тюркоязычный народ Средней Азии, большинство которого проживает на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры являются мусульманами-суннитами.

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Политика Китая
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