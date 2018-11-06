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Трамп рассказал, где пройдут его переговоры с Путиным

Политика

Глава Белого дома подчеркнул, что его переговоры с президентом России пройдут в Аргентине, на собрании мировых лидеров G20

Трамп рассказал, где пройдут его переговоры с Путиным
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Вашингтон, 6 ноября 2018, 07:43 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятнее всего, его переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным состоятся не 11 ноября в Париже, а позднее, на саммите «большой двадцатки» в Аргентине. Об этом пишет Time.

По словам американского лидера, он не уверен, что удастся поговорить с Путиным в Париже, где будут проходить торжества, приуроченные к 100-летию окончания Первой мировой войны.

«Я не уверен, что мы проведем встречу в Париже. Возможно, что и нет», — цитирует издание слова Трампа.

В то же время глава Белого дома подчеркнул, что его переговоры с президентом России пройдут в Аргентине, на собрании мировых лидеров G20.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многосторонний формат мероприятий в Париже не позволяет провести обстоятельную встречу двум главам РФ и США.

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Российско-американские отношения
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