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Экс-канцлер ФРГ Шрёдер прогнозирует внеочередные выборы в бундестаг

Политика

Герхард Шрёдер не верит, что канцлер Ангела Меркель сможет сработаться с новым лидером партии ХДС

Берлин, 6 ноября 2018, 07:32 — REGNUM  Внеочередные выборы в немецкий бундестаг должны состояться не позднее начала лета 2019 года. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, передает телеканал N-TV.

5 ноября Шрёдер выступил на мероприятии Фонда им. Фридриха Эберта, посвященном 20-летию создания первой красно-зеленой коалиции, которую он возглавлял в качестве канцлера до 2005 года. На смену ей пришла коалиция христианских демократов и социал-демократов во главе с нынешним канцлером Ангелой Меркель.

Шрёдер отметил, что ожидает увидеть в качестве преемника Меркель на посту председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) вернувшегося в политику Фридриха Мерца. Вряд ли Мерц обладает «особой лояльностью», которая необходима для того, чтобы представления Меркель о продолжении ее канцлерства при другом лидере ХДС реализовались, сказал он.

«И я не могу себе представить, что моя партия (Социал-демократическая партия — прим. ИА REGNUM ) может выдержать всё», — добавил Шрёдер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель неоднократно подчеркивала, что посты канцлера и лидера ведущей партии — неотделимые друг от друга вещи. Однако в конце октября она объявила, что сложит с себя полномочия председательства ХДС в декабре 2018 года. Срок ее канцлерства истекает в 2021 году.

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Политическая жизнь Германии
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