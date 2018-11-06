Стал известен доход чиновницы, скандально высказавшейся о молодежи

Екатеринбург, , 07:25 — REGNUM За 2017 год глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодежи, заработала 1,5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные опубликованной декларации о доходах чиновницы.

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Согласно документу, размещенному на сайте регионального правительства, доход Глацких за 2017 год составил чуть более 1 млн 525 тыс. рублей. В декларации имеются сведения о двух земельных участках и гараже, зарегистрированных на чиновницу, а также о принадлежащей ей квартире площадью 116 кв. м.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в эфире местного телеканала чиновница правительства Свердловской области Ольга Глацких заявила, что российское государство «ничего не должно» молодежи. По ее словам, подрастающему поколению «должны» лишь его родители, поскольку государство «не просило вас рожать».

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