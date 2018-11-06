В Минобороны РФ раскрыли подробности «опасного» перехвата над Черным морем

Москва, , 07:11 — REGNUM Экипаж российского истребителя Су-27, совершившего перехват самолета-разведчика ВМС США над акваторией Черного моря, действовал с соблюдением необходимых мер безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Отмечается, что на перехват американского самолета радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО России. Российский истребитель сопровождал воздушное судно ВМС США «не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности».

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября военное ведомство США заявило о «небезопасном» перехвате самолета-разведчика американских ВМС в небе над Черным морем российским Су-27.

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