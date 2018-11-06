В чём сила РФ, и зачем США подталкивают Иран к дружбе с ней: Радио REGNUM

Москва, 6 ноября 2018, 08:00 — REGNUM
- Рейтинг сильнейших армий Европы возглавила Россия;
- В Литве подумывают о продовольственных купонах;
- Как Трамп подталкивает Иран к сближению с Россией;
- Ситуацию вокруг увольнений шахтеров на Камчатке прояснит Генпрокуратура;
- Свердловской молодёжи указали на то, что государство не просило их рожать.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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Читайте ранее в этом сюжете: Инопланетный разум «высших» и народа – без права на сплочение: Радио REGNUM