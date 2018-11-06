Ляшко прокомментировал задержание однопартийца в Праге

Киев, , 03:50 — REGNUM Валютных мошенников, жертвой которых стал украинский парламентарий, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Лозовой, разыскивает полиция Украины. Об этом лидер фракции Олег Ляшко написал 6 ноября на своей странице в Facebook.

Лозовой купил евро в одном из обменных пунктов в Киеве. В аэропорту Праги депутат решил сделать покупку, однако деньги оказались фальшивыми, и Лозового задержали.

Того обменного пункта уже нет, пояснил Ляшко. Он также предположил, что мошенники действовали столь дерзко, так как пользовались прикрытием нынешних властей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, депутата Рады Андрея Лозового задержали в аэропорту Праги вечером 5 ноября. По его словам, он хотел купить подарок матери в duty free.

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