В Минобороны РФ подтвердили перехват самолета США над Черным морем

Москва, , 02:19 — REGNUM Министерство обороны России объяснило инцидент с участием истребителя Су-27 и американского самолета-разведчика ЕР-3 в небе над Черным морем. Российские летчики на безопасном расстоянии сопровождали иностранный самолет, не допуская нарушения воздушной границы, говорится в сообщении министерства.

Утром 5 ноября была зафиксирована неопознанная воздушная цель, которая приближалась к воздушным границам РФ. На перехват был поднят Су-27. Истребитель, находясь на безопасном расстоянии, определил, что объект является самолетом радиотехнической разведки ВМС США ЕР-3Е «Aries».

Летчики доложили об идентификации самолета и сопровождали его, соблюдая меры безопасности. Американский самолет изменил курс и удалился от границ России, после чего Су-27 вернулся на аэродром базирования, отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября американские военные заявили о «небезопасном» перехвате своего самолета-разведчика российским истребителем Су-27 над акваторией Черного моря. Утверждалось, что «опасные маневры» Су-27 угрожали жизни пилотов ЕР-3.

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