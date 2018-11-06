В Израиле готовы ударить по сирийским комплексам С-300

Иерусалим, , 01:53 — REGNUM Израиль нанесет ответный удар в случае поражения сирийскими комплексами С-300 целей на территории страны. Об этом заявил российским журналистам министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля, сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеэв Элькин.

Элькин назвал большой ошибкой размещение на территории Сирии российских зенитно-ракетных комплексов С-300. Сирийские военные, отметил он, могут неправильно использовать такую технику, а это ставит под угрозу полеты гражданской авиации в регионе.

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Вся территория Израиля попадает под удар С-300. Сирийские военные могут попытаться сбить израильский самолет военного или гражданского назначения, в таком случае последуют «практические действия» Тель-Авива.

Министр уточнил, что в случае обстрела израильской территории сирийские установки будут поражены. Он выразил надежду, что при этом под ударом не окажутся российские специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, Сирия получила комплексы С-300 после того, как в сентябре в небе над Средиземным морем был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Самолет поразила ракета сирийского ЗРК С-200, однако в Минобороны РФ заявили, что в инциденте виноват Израиль, чьи самолеты подвели российский борт под огонь.

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