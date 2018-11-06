Суд обязал бельгийского монарха сдать тест на отцовство

Брюссель, , 00:26 — REGNUM Бывший король Альберт II Бельгийский обязан пройти генетический тест на отцовство в отношении 50-летней художницы Дельфины Боэль. Соответствующее решение апелляционного суда Брюсселя обнародовали адвокаты Боэль, сообщает французская газета Le Monde.

Суд принял решение ещё 25 октября. Монарху отведено три месяца на выполнение требований суда. Если Боэль действительно окажется дочерью 81-летнего Альберта II, она сможет претендовать на титул принцессы и привилегии члена королевской семьи.

История с возможной внебрачной дочерью монарха тянется с 2013 года, когда Альберт II уступил престол своему сыну Филиппу. Тогда Дельфина Боэль заявила, что её биологический отец — Альберт II, и стала требовать экспертизы ДНК. Тест показал, что промышленник Жак Боэль, считавшийся её отцом, на самом деле таковым не является.

Об отношениях Альберта II и матери Дельфины, баронессы Сибилл де Селис Лонгшам, стало известно из биографии монарха, опубликованной в 1999 году.

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