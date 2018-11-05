Путин и Трамп встретятся в Париже — Песков

Москва, , 23:58 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава США Дональд Трамп, которые будут находится 11 ноября в Париже, проведут краткую встречу «на ногах». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

«Они (Путин и Трамп) обязательно встретятся (в Париже)», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что провести обстоятельную встречу двум лидерам не позволяет многосторонний формат мероприятий, приуроченных к 100-летию Первой мировой войны.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 5 ноября глава Белого дома Дональд Трамп выразил не уверенность в том, что 11 ноября в Париже состоятся переговоры лидеров РФ и США.

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