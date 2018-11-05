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Лавров считает, что Трамп хочет улучшить отношения с РФ

Политика

Предсказуемое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном выгодно для обеих сторон

Москва, 5 ноября 2018, 23:44 — REGNUM  Главе Белого дома Дональду Трампу, который неоднократно говорил о желании наладить отношения с Россией, вероятно, мешает напряженная внутриполитическая обстановка в США. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью испанской газете El Pais.

Лавров выразил мнение, что Трамп действительно хотел бы найти точки соприкосновения с Москвой по различным вопросам.

Президент США понимает, что предсказуемое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном выгодно для обеих сторон, добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 5 ноября 2018 г. глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что встреча президентов РФ и США в Париже 11 ноября может не состояться.

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Российско-американские отношения
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