Лавров рассказал об убытках ЕС из-за санкций против РФ

Москва, , 23:13 — REGNUM Убытки стран Европейского союза от ограничительных мер против Российской Федерации превышают 100 млрд евро. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью испанской газете El Pais.

«Данные о потерях стран ЕС от санкций называются различные», — напомнил глава МИД РФ.

По его словам, Евросоюз из-за навязанных со стороны США антироссийских санкций потерял, по некоторым оценкам, более 100 млрд евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. США и ЕС ввели ограничительные меры против РФ на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине. Введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ, стало ответной мерой Москвы.

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