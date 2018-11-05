Вторник, 6 Ноября 2018 года
00:10:27 МСК

Лавров рассказал об убытках ЕС из-за санкций против РФ

Политика

В 2014 г. США и ЕС ввели ограничительные меры против РФ на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине

Москва, 5 ноября 2018, 23:13 — REGNUM  Убытки стран Европейского союза от ограничительных мер против Российской Федерации превышают 100 млрд евро. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью испанской газете El Pais.

«Данные о потерях стран ЕС от санкций называются различные», — напомнил глава МИД РФ.

По его словам, Евросоюз из-за навязанных со стороны США антироссийских санкций потерял, по некоторым оценкам, более 100 млрд евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. США и ЕС ввели ограничительные меры против РФ на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине. Введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ, стало ответной мерой Москвы.

Читайте также: МИД РФ: Вашингтон окончательно решил выйти из ДРСМД

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить