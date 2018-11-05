Трамп усомнился в возможности встречи с Путиным в Париже

Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не уверен, что встретится с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. Об этом, как передает Reuters, сообщил сам глава Белого дома США.

«Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже, — сказал глава государства. — Скорее всего нет».

Ранее ряд СМИ сообщал, что встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа может состояться на праздновании столетия окончания Первой мировой войны 11 ноября 2018 года в Париже.

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