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Трамп усомнился в возможности встречи с Путиным в Париже

Политика

«Я не уверен»

Трамп усомнился в возможности встречи с Путиным в Париже
Иллюстрация: Kremlin.ru
Дональд Трамп

Вашингтон, 5 ноября 2018, 22:26 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп не уверен, что встретится с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. Об этом, как передает Reuters, сообщил сам глава Белого дома США.

«Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже, — сказал глава государства. — Скорее всего нет».

Ранее ряд СМИ сообщал, что встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа может состояться на праздновании столетия окончания Первой мировой войны 11 ноября 2018 года в Париже.

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