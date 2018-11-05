ЕС открыл в Узбекистане миссию по криминальной разведке

Ташкент, , 22:22 — REGNUM Евросоюз продолжает оказывать значительную поддержку инициативам по безопасности границ и деятельности по упрощению торговли в Центральной Азии, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Программы ЕС по содействию управления границами в Центральной Азии (БОМКА).

В документе сообщается, что 6 ноября в Ташкенте начинает свою работу консультативная миссия по управлению таможенными рисками, разведке в электронном пространстве и криминальной разведке. Целью миссии является надлежащее управление рисками в таможенной сфере.

«Международные и местные эксперты будут обсуждать вопросы интеграции управления рисками, таможенного оформления и контроля, а также переходу от общего контроля к контролю на основе оценки рисков», говорится в сообщении.

В частности, эксперты, будут использовать данные по управлению рисками и данные разведки, рассмотрят детали взаимодействия между информацией таможенного контроля и разведывательной информацией и применение системы управления рисками в качестве дополнительного инструмента для сбора разведывательной и аналитической информации, связанной с нарушениями таможенных законов.

Первые мероприятия БОМКА начало функционировать с 2003 года, с того времени программа укрепила партнерство с правительствами стран Центральной Азии в сфере содействия управлению границами. На период 2003—2019 годов на реализацию программы БОМКА Европейским Союзом было выделено 40,1 миллионов евро, из них более 6,6 миллионов евро на реализацию 9-ой фазы (2015−2019 гг).