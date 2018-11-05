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Израиль: санкции США наносят «критический удар» по Ирану в Сирии

Политика

Тель-Авив очень обеспокоен растущим влиянием Тегерана в регионе

Израиль: санкции США наносят «критический удар» по Ирану в Сирии
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Иерусалим, 5 ноября 2018, 21:44 — REGNUM  Сегодня, 5 ноября, вступает в силу второй пакет американских санкций, нацеленных на энергетический сектор Ирана, его судоходство, судостроение и финансовый сектор.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман приветствовал новый пакет антииранских санкций, введенный администрацией президента Дональда Трампа, назвав ограничения «критическим ударом» по позициям Исламской республики Иран в регионе.

По мнению Либермана, «одним движением Соединенные Штаты наносят критический удар по позициям Ирана в Сирии, Ливане, Газе, Ираке и Йемене». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также выразил благодарность президенту США.

Израиль особенно обеспокоен предполагаемым увеличением военного присутствия Ирана в Сирии, а высокопоставленные должностные лица Тель-Авива встревожены растущим влиянием Тегерана в регионе.

Иран, со своей стороны, неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что страна лишь направляет военных советников для подготовки войск сирийского правительства, поскольку Тегеран поддерживает президента Башара Асада в борьбе с террористическими группами в стране.

5 ноября США ввели новый комплекс санкций в отношении нефтяного сектора Ирана, поставив перед собой цель свести нефтяной экспорт страны к нулю. В то же время, правительство США решило предоставить разрешения восьми странам, что позволит им продолжать импорт иранской нефти, если они значительно сократят свои закупки.

Последние ограничения также охватывают судоходство, судостроение и финансовый сектор, а Министерство финансов США объявило, что добавит более 700 названий в черный список иранских организаций.

Введение того, что администрация Трампа назвала «самыми жесткими санкциями», последовало за выходом Вашингтона из ядерной сделки 2015 года. Первый пакет санкций вступил в силу в августе этого года.

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Израиль и Иран
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