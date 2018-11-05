Ряды сирийских радикалов пополнились протурецкими боевиками

Дамаск, , 21:35 — REGNUM На прошлой неделе более 300 членов одной из группировок из состава Свободной сирийской армии перешли на сторону радикальных джихадистов в северной Латакии. Речь идет о 300 боевиках «Файлак аль-Рахман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они влились в состав группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Командир перебежчиков объяснил решение тем, что турецкое военное командование прекратило выплачивать группировке зарплату из-за нежелания боевиков выполнять Сочинские соглашения и решения продолжить войну с Сирийской арабской армией.

Следует отметить, что на севере провинции Латакия находятся одни из наиболее экстремистски настроенных боевиков, там также находится большое количество иностранных джихадистов, которые в настоящее время проявляют большую активность на фронте.

Согласно договоренностям в Сочи радикальные группировки должны были покинуть буферную зону к 15 октября. Однако они этого не сделали, а наоборот стали укреплять свои позиции и готовиться к обороне.