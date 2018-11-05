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Ряды сирийских радикалов пополнились протурецкими боевиками

Политика

На сторону радикалов перешла одна из протурецких группировок, нежелающая выполнять Сочинские соглашения по Идлибской демилитаризованной зоне

Ряды сирийских радикалов пополнились протурецкими боевиками
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радикалы

Дамаск, 5 ноября 2018, 21:35 — REGNUM  На прошлой неделе более 300 членов одной из группировок из состава Свободной сирийской армии перешли на сторону радикальных джихадистов в северной Латакии. Речь идет о 300 боевиках «Файлак аль-Рахман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они влились в состав группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Командир перебежчиков объяснил решение тем, что турецкое военное командование прекратило выплачивать группировке зарплату из-за нежелания боевиков выполнять Сочинские соглашения и решения продолжить войну с Сирийской арабской армией.

Следует отметить, что на севере провинции Латакия находятся одни из наиболее экстремистски настроенных боевиков, там также находится большое количество иностранных джихадистов, которые в настоящее время проявляют большую активность на фронте.

Согласно договоренностям в Сочи радикальные группировки должны были покинуть буферную зону к 15 октября. Однако они этого не сделали, а наоборот стали укреплять свои позиции и готовиться к обороне.

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Война в Сирии
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