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Истребитель Су-27 небезопасно перехватил самолет-разведчик — ВМС США

Политика

«Российский СУ-27 перехватил EP-3 над Черным морем»

Истребитель Су-27 небезопасно перехватил самолет-разведчик — ВМС США
Иллюстрация: Mil.ru
Су-27

Вашингтон, 5 ноября 2018, 21:13 — REGNUM  Истребитель СУ-27, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Российской Федерации, небезопасно перехватил американский самолет-разведчик EP-3 над Черным морем 5 ноября. Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил (ВМС) США на странице в соцсети Twitter.

«Российский СУ-27 перехватил EP-3 над Черным морем», — говорится в сообщении.

В ВМС США считают, что истребитель СУ-27, совершивший «опасные маневры», поставил под угрозу жизни американских пилотов.

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