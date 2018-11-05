Завтрашний день Грузии: Саакашвили против Бурджанадзе

Авигдор Эскин, , 21:03 — REGNUM

Уровень кипения перед вторым туром выборов в Грузии вздымается с каждым днем. Мы видим повторение известной нам картины из прошлого. Вспомним кризис в команде Шеварднадзе, приведший к его уходу. Вспомним кризис в команде Саакашвили, который позволил Бидзине Иванишвили придти на смену и подчинить страну на время своей воле.

После первого тура правящая партия «Грузинская мечта» не выказывает признаков свежести и оздоровления. Все это на фоне продолжающихся разговорах о неполадках в ходе выборов. Заканчивающий свою каденцию в должности президента Георгий Маргвелашвили заявил, что имели место подкуп избирателей и попытки повлиять на их свободу выбора.

Не унимается шлейф предвыборных коррупционных скандалов. Незадолго до выборов оппозиционный телеканал «Рустави-2» обнародовал запись беседы вельможного сотрудника прокуратуры Мирзы Субелиани, находящегося за решеткой по обвинению в сокрытии дела об убийстве двух подростков в ходе драки со сверстниками, с двумя влиятельными посетителями. Они обсуждали коррупционые схемы «улаживания» уголовных дел при помощи людей «наверху». А незадолго до этого взорвалась бомба многоразового действия о давлении чиновников на телеканал «Иберия». Для этого они арестовали счета спонсора канала, который является владельцем крупной фирмы «Омега». Об этом говорят все снова и снова.

Последние полтора десятка лет Грузия на самом деле отличается сниженным до мизера уровнем преступности и коррупции. Надо оговориться, что коррупция «наверху» не была ликвидирована, но антикоррупционные стандарты стали основополагающими общественными принципами. Поэтому подобные новости имеют там ошеломляющий эффект. Избиратели там особо чувствительны к подобным коррупционным скандалам.

Чувство неуверенности и предчувствие поражения во втором туре парализуют в эти дни работу штаба «Грузинской мечты» в поддержку их кандидата Саломе Зурабишвили. Известный российский эксперт по Кавказу Сергей Маркедонов озаглавил свою недавнюю статью «Реквием по «мечте», предрекая партии «Грузинская мечта» увядание.

С другой же стороны, Михаил Саакашвили умело разогревает публику в поддержку своего соратника Григола Вашадзе, выступая по грузинским и европейским телеканалам. Он обещает вернуться в самом скором времени, но без претензий на исполнительную власть.

Сам бывший президент Грузии говорит, что ему не нужна президентская амнистия и что выйдет сухим из воды, если будет предан суду. Однако в среде его сторонников не скрывают намерений Григола Вашадзе амнистировать не только Михаила Саакашвили, но и бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили и бывшего министра обороны Бачо Ахалаю, отбывающих тюремные сроки.

Как это ни парадоксально, но именно из этого кризиса может выйти победителем та сила, которая убедит в способности развивать отношения Грузии как с США, так и с Россией, сохраняя внеблоковый статус. Но речь идет не об обещаниях и не об умело составленной программе, но о способности доказать на деле свои возможности.

Для понимания перспективности сбалансированной позиции рассмотрим реальные цифры, касающиеся грузинской экономики. На сегодняшний день Россия является вторым по торговому обороту экономическим партнером Грузии.

В ходе 2017 года торговый оборот между Грузией и Россией вырос на треть, достигнув 1.2 миллиарда долларов или 11.1% от всего торгового оборота Грузии. Тенденции несомненно благоприятные. Грузия поставляет в Россию ферросплавы, минеральную воду, вино и другие спиртные напитки и даже легковые автомобили. Россия экспортирует пшеницу, нефть и нефтепродукты. Также следует заметить, что в 2017 году Грузию посетили 1.4 миллиона туристов из России, а в этом году их число может достигнуть предположительно двух миллионов.

Для полноты картины надо упомянуть помощь, которую граждане России грузинского происхождения оказывают родственникам в Грузии, что иногда приближалось к 10% от всего национального дохода. Немалая доля капиталовложений в грузинскую экономику посредством оффшорных компаний — также деньги российского происхождения.

Это касается реальной жизни граждан Грузии сегодня. Если оппозиция, возглавляемая Нино Бурджанадзе, сумеет превратить свои конструктивные связи с Москвой в козырь в ходе предвыборной кампании в парламент, то ее шансы на победу в парламентских выборах резко возрастают. Досрочные выборы (не в 2020-м году, а в 2019-м) будут главной темой обсуждения в Грузии после второго тура президентской гонки. В этом контексте чрезвычайно важными будут реальные способности движения Бурджанадзе показать на деле грузинским избирателям добрые намерения Москвы и перспективу улучшения отношений с северным соседом.

Нино Бурджанадзе на самом деле становится важным игроком в эти дни. Ее оценка событий в стране стала наиболее весомой и авторитетной в грузинских СМИ, которые вернули ее имя в заголовки новостей. Ей важно будет показать избирателям, что она может договариваться как с Вашингтоном, так и с Москвой. У нее есть определенное преимущество в США по сравнению с другими ведущими фигурами. Она никак не навредила себе репутационно близкими контактами с Демократической партией (Бидзина Иванишвили) или с враждебными президенту Трампу республиканцами, как то покойный Маккейн или Грэм (Саакашвили). Ей будет споручнее привлечь инвестиции в данной ситуации.

Многое зависит от того, пойдет ли Москва навстречу оттепели с Грузией. Устранение визового режима представляется естественным, как и смягчение ситуации на границе между Грузией и ЮО. Как известно, граница там сдвигалась неоднократно осетинской стороной. Особую важность могли бы иметь шаги, позволяющие грузинам разных стран посещать могилы предков и родные места в Абхазии.

Так или иначе, при затухании «грузинской мечты» мы увидим на сцене в полную силу движение Михаила Саакашвили и сообщество сторонников Нино Бурджанадзе. Каждый гражданин Сакартвело должен будет сделать свой выбор. Будет ли этот грузинский выбор в пользу Грузии?