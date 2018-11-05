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Посол ЕС заявил о необходимости смены конституции Армении

Политика

«Однако, по моему мнению, нынешняя Конституция содержит ряд моментов, которые были подготовлены под одного человека. Лично я полагаю, что необходимо менять Конституцию», — заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский

Посол ЕС заявил о необходимости смены конституции Армении
Иллюстрация:  facebook.com/eudelegationtoarmenia
Петр Свитальский (в центре)

Ереван, 5 ноября 2018, 20:57 — REGNUM  «Лично я полагаю, что необходимо менять Конституцию Армении». Об этом в ходе семинара «Значение досрочных парламентских выборов для отношений между ЕС и Арменией» заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

По его словам, Брюссель поддерживал идею перехода на парламентскую систему правления в Армении. Как уточнил Свитальский, в ЕС полагали, что для Армении подходит больше такая система правления.

«Однако, по моему мнению, нынешняя Конституция содержит ряд моментов, которые были подготовлены под одного человека. Лично я полагаю, что необходимо менять Конституцию», — заявил он (цитаты по news. am).

Свитальский подчеркнул, что Конституция дает все полномочия премьер-министру, а президент «является свадебным генералом».

Кроме того, посол ЕС обратил внимание на тот факт, что армянская диаспора не имеет никаких прав. Он подчеркнул, что это сложный вопрос, однако с подобной проблемой, например, сталкивались греки.

«Они боялись, что американские греки будут оказывать слишком сильное влияние, но, в конце концов, решили, что только лишь греки, проживающие в Европе, могут иметь право выбора», — отметил он.

По его мнению, проблема диаспоры открытый вопрос, и в условиях новой Армении, необходимо обсуждать подобные вопросы.

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Внешняя политика Армении
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