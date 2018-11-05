Пашинян в Степанакерте: Случаи нарушений перемирия минимальны

Степанакерт, , 20:44 — REGNUM 5 ноября президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян встретился в Степанакерте с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Карабаха, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества двух армянских республик.

В пресс-службе правительства Армении в свою очередь отметили, что Никол Пашинян провел беседу с Бако Саакяном тет-а-тет, после чего состоялась встреча в расширенном составе.

Во время личной беседы собеседники обсудили широкий круг вопросов, связанных с сотрудничеством двух армянских государств. Никол Пашинян и Бако Саакян подчеркнули важность укрепления внутриармянских связей, углубления сотрудничества между Арменией и Арцахом в разных направлениях.

На встрече в расширенном составе были обсуждены вопросы, касающиеся последовательного повышения боеготовности Армии обороны, военного сотрудничества Арцаха и Армении, ситуации на границах, внешней и внутренней политики двух армянских государств и взаимодействия в данных направлениях.

4 ноября Никол Пашинян и Бако Саакян посетили ряд участков восточной границы Арцаха, ознакомились со службой солдат и оперативной ситуацией на границе.

«Следует отметить, что случаи нарушений режима прекращения огня минимальны, в основном нецелевые, и, по сути, могу сказать, что договоренности не полностью, но соблюдаются. В любом случае, мы должны быть готовы к любому развитию событий. Есть проблемы, которые, кажется, решены, но мы должны узнать от солдат, решены они или нет. Если мы не будем обсуждать вопросы открыто, то у нас будут проблемы с их решением», — сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра и президент Карабаха побеседовали с военнослужащими, выслушали мнение командиров и рядовых солдат по различным вопросам. Никол Пашинян заверил, что все будет сделано в первую очередь для удобства солдат.

«Мы активно обсуждаем проблемы с обеспечением питания и надеемся, что предлагаемые механизмы будут реализованы в рамках пилотной программы, чтобы понять, насколько они эффективны. Понятно, что действующая система не удовлетворяет никого: ни командный состав, ни солдат, ни родителей. И участие командного состава в решении бытовых вопросов отвлекает их от решения проблем боеготовности, и наша задача сделать так, чтобы военные занимались исключительно военным делом и не тратили так много времени и энергии на решение бытовых вопросов», — отметил Никол Пашинян.